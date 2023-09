UWG/Freie Wähler Freie Wähler im Rhein-Kreis: Carsten Thiel im Amt bestätigt

Trotz der sogenannten Flugblatt-Affäre um ihren Vize-Landeschef Hubert Aiwanger legen die Freien Wähler (FW) in Bayern kurz vor der Landtagswahl in den Umfragen noch zu. Auch die Freien Wähler im Rhein-Kreis Neuss wollen nach der nächsten Kommunalwahl gestärkt im Kreistag vertreten sein. Das schreiben sie diese Woche in einer Mitteilung. Grund für diesen Optimismus gebe laut dem 1. Vorsitzenden der UWG/Freie Wähler im Rhein-Kreis, Carsten Thiel, die Abkehr der Wähler von den großen Parteien. „Die Wähler suchen echte Alternativen und wir machen seit Jahren ehrliche Politik für die Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Kreis Neuss“, so Thiel. Bei der diesjährigen Delegiertenversammlung wurde der Neusser Thiel am Donnerstag als Vorsitzender bestätigt. Als seine Stellvertreter wurden Martina Flick (Grevenbroich) und Harald Holler (Neuss) gewählt. Neuer Geschäftsführer ist Markus Roßdeutscher (Dormagen) und die Schatzmeisterin Karla Hüsken (Grevenbroich) wurde im Amt bestätigt. Als Beisitzer wurden Jürgen Gehrmann (Kaarst) und Jesko Sprenger (Rommerskirchen) gewählt. Der Vorstand freue sich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit dem Ziel der Kommunalwahl 2025 vor Augen, wie es in der Mitteilung heißt.