Grenadierkorps Neuss wählt Schatzmeister Dorweiler übernimmt den Vorsitz

Das Ergebnis hatte sich in dieser Deutlichkeit schon in der Vorstellungsrunde abgezeichnet, denn Dorweilers Vereinsvita hatte Bölling-Gutzke, ein einfacher Grenadier ohne Vorstandserfahrung, nur sehr wenig entgegenzusetzen. Deswegen stieß es einigen in der Versammlung sauer auf, dass Christian Busse, der sich aus beruflichen Gründen vom Vorsitz zurückzog, vor der geheimen Abstimmung im Namen von Vorstand, Beirat und Achtrausschuss noch eine Wahlempfehlung für Dorweiler aussprach. Bei Wahlen, rügte ein Teilnehmer den Vorgang, sollte der Vorstand doch – bitteschön – Neutralität wahren.