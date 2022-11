Brauchtum in Neuss : Carsten Bohnemann ist jetzt Hubertuskönig

In der vollbesetzten Stadthalle begrüßte Major Volker Albrecht (r.) die Schützen und Ehrengäste. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Am Patronatstag marschierten die Hubertusschützen wieder durch die Stadt und feierten nach turbulenten Zeiten wieder in alter Tradition.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ute Böhm

Am Patronatstag der Hubertusschützen kamen die Züge zusammen, um nach den wechselvollen Corona-Zeiten ihren neuen König zu bestimmen, Kameraden zu ehren und Zusammenhalt zu leben. Den Auftakt des Tages bildete das Festhochamt in der Marienkirche mit anschließender Kranzniederlegung am Hubertus-Ehrenmal. Danach marschierten die Schützen zur Stadthalle, wo Major Volker Albrecht sie begrüßte.

Dominierende Farbe im Rund war das Grün der Uniformen. In seiner Rede blickte Albrecht auf die bewegte Geschichte der St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft zurück. Als Erfolgsfaktor machte er damals wie heute den Zusammenhalt untereinander aus. Er warb um einen kontinuierlichen Einsatz für die Neusser Heimat und appellierte, am Brauchtum festzuhalten. Auch solle man sich nicht dem Zeitgeist unterwerfen, sondern sanfte Veränderungen anstreben und die Tradition wahren. Fast 40 verschiedene Auszeichnungen steckten am Ende des Tages neu an den Revers der Uniformen. Mit dem Hohen Bruderschaftsorden des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften wurden Johannes Georg Domhoff und Frederik Schreuer ausgezeichnet. Das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz erhielten Andreas Britz und Ralf Berger, die sich um die musikalische Begleitung der Schützen-Aktivitäten verdient gemacht haben.