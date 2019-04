Ein Wagen am Neusser Hauptbahnhof : Carsharing noch kein Erfolgsmodell

Neuss In Neuss steht nur noch ein Wagen zur Verfügung. Für 2020 E-Autos sind geplant.

Ein Auto nur ein paar Stunden leihen und mit vielen teilen – das ist das Konzept von Carsharing. Was mit Blick auf das eigene Portemonnaie und die Umwelt sinnvoll erscheint, kommt in Neuss nicht aus dem Nischendasein hinaus. Seit 2016 bietet Ford Carsharing seine Dienste in Kooperation mit Flinkster von der Deutschen Bahn in Neuss an. Von den ursprünglich zwei Fahrzeuge, die an den Start gingen, ist nur noch eins übrig. „Aktuell haben wir in Neuss nur noch den Wagen am Hauptbahnhof in Betrieb. Die Station an der Stadthalle mussten wir aus wirtschaftlichen Gründen leider aufgeben“, erklärt Michael Erz von der Pronet Service GmbH, die zur Dresen-Gruppe gehört und das Angebot im Rhein- Kreis organisiert. Wegen Umbauarbeiten am Parkhaus am Bahnhof, in dem der Wagen steht, gab es zeitweise auch gar kein verfügbares Auto in Neuss.