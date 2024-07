Die Grosse Neusser Bildhauerin ist der Publikumsliebling im Kunstpalast

Wer dort seine Werke zeigen möchte, muss zunächst eine siebenköpfige Jury überzeugen: In diesem Jahr sind fast 1300 Bewerbungen eingegangen. 158 Künstler wurden schließlich ausgewählt, die ihre Arbeiten rund einen Monat lang in dem Museum am Ehrenhof zeigen durften. Aus Neuss war diesmal nur die Bildhauerin Carola Eggeling dabei – und die überzeugte mit ihren Skulpturen so sehr, dass sie mit dem 1500 Euro dotierten Publikumspreis ausgezeichnet wurde. Denn zum dritten Mal konnten die Gäste abstimmen, welche Künstlerinnen und Künstler ihnen am besten gefallen haben. Mehr als 900 Besucher haben sich an der Umfrage beteiligt – und die Wahl fiel auf die Bildhauerin. „Als der Ausstellungsleiter mich anrief, habe ich innerlich juchhu gerufen“, erzählt Carola Eggeling nach der Preisverleihung. Geboren wurde sie in Rostock, mittlerweile lebt und arbeitet sie in Neuss. Mit dem Düsseldorfer Bildhauer Bert Gerresheim hat sie bereits an einigen Projekten gearbeitet. Seit 1996 fertigt sie Plastiken aus Metall, Gips, Stein und Ton – seit Neustem arbeitet sie auch mit Polyester. Ihre Inspirationen findet sie in der Natur und der Architektur und so ist auch ihre Formensprache symmetrisch und organisch. Bislang stellte sie ihre Arbeiten in Deutschland, Belgien, in der Schweiz, in Spanien und seit 2023 in Palermo im Haus der Kunst aus. In Neuss und Düsseldorf zeigt sie ihre Werke in Kulturforen, Galerien, im Künstlerverein Malkasten, im Rathaus Düsseldorf sowie im Stadtmuseum Düsseldorf. Dort ist sie aktuell auch noch bis zum 11. August mit einem Werk der Sonderausstellung „Lückenfüller – Intervention im Stadtmuseum“ zum 150-jährigen Jubiläum vertreten.