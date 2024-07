Ort der Begegnung in Neuss Caritas bietet Mittagstisch mit sozialem Touch

Achim Tulke hat sich im Café Ons Zentrum eine gemütliche Ecke ausgesucht. So oft es geht, besucht der 55-Jährige in der Woche den Mittagstisch der Caritas an der Rheydter Straße 176 im Neusser Westen unweit der Innenstadt. „Das Essen hier ist gut und abwechslungsreich“, schwärmt der 55-Jährige. Speckpfannkuchen mit einem Salatteller stehen auf dem Tisch vor ihm. Kosten: 5,60 Euro. „Ich nutze die Nähe von zuhause zu diesem Restaurant, weil ich die Möglichkeit zum Homeoffice habe und mir nicht jeden Tag zuhause selbst etwas kochen mag“, so der Neusser, und klappt während des Essens die Tageszeitung auf, um sich zu informieren, was in Neuss und Umgebung los ist.