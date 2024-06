Ab dem 1. Juli geht’s los Anbau-Flächen für Cannabis sind in Neuss nicht gern gesehen

Info

Rückblick Der Deutsche Bundestag hat am 23. Februar das Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz) beschlossen. Am 22. März wurde das Cannabisgesetz im Bundesrat beraten und gebilligt.

Zwei Stufen Das Gesetz ist, mit Ausnahme der Regelungen zu Anbauvereinigungen, am 1. April in Kraft getreten. Die Regelungen zum Eigenanbau in Anbauvereinigungen treten am 1. Juli in Kraft.