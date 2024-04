Zwischen Genuss und Aufklärung Neusser Cannabis-Club in den Startlöchern

Neuss · Ab dem 1. Juli dürfen spezielle Vereine gemeinschaftlich Cannabis anbauen und begrenzte Mengen an Mitglieder abgeben. Nun steht der „Cannabis Social Club Neuss“ in den Startlöchern. Was sind die Beweggründe?

05.04.2024 , 04:50 Uhr

Giovanni Ferraro wird als stellvertretender Vorsitzender des „Cannabis Social Club Neuss“ agieren. Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen