Polizei findet Drogendepot Cannabis-Konsum am Spielplatz im Neusser Rosengarten

Am Sonntag, 16. Juni, beobachteten die Polizisten dann einen möglichen Drogendeal. Nach ersten Ermittlungen verkaufte ein 22-jähriger, ebenfalls guineischer Mann mit Wohnsitz in Neuss an einen 28-jährigen Kongolesen vermutlich Cannabis. Beide Männer wurden kontrolliert, der 22-Jährige wurde zunächst für weitere polizeiliche Maßnahmen und zur Prüfung von Haftgründen festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten auch ein Drogendepot ausfindig machen und eine einstellige Zahl an verkaufsfertigen Einheiten sicherstellen. Ebenso wurde die Wohnung des mutmaßlichen Dealers durchsucht. Anschließend wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Die Polizei weist darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung des Tatverdächtigen die Unschuldsvermutung gilt.