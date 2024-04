Sport in Uedesheim Breitensport-Angebot für Uedesheim

Für Crefeld ist die Calisthenics-Anlage immerhin ein Teilerfolg. Als das Thema vor Jahren angestoßen wurde, war die Wunschliste nämlich deutlich länger. Ein „echter Bolzplatz“, so Crefeld, wurde ebenso gewünscht wie eine Skateranlage oder ein Basketballkorb. Doch für eine so dimensionierte Frezeitsportanlage sei kein Geld mehr im Etat gewesen, berichtet der Stadtverordnete. So bot die Verwaltung – mit dem Segen des Sportausschusses – am Ende an, im Sportetat die letzten Kröten zusammenzukratzen und zumindest diese Kompaktanlage anzuschaffen, die rund 50.000 Euro gekostet hat. Die Abnahme durch den TüV ist bereits erfolgt.