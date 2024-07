Inklusive Einrichtung Café Jedermann in Neuss setzt auf vegane Bowls

Das Café Jedermann an der Neusser Oberstraße verfolgt ein besonderes Konzept. In dem inklusiven Treffpunkt im Herzen der Stadt arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand und schaffen gemeinsam eine Atmosphäre des Miteinanders und der Teilhabe. Nun hat sich die Einrichtung auch kulinarisch weiterentwickelt und bietet ihren Gästen mittags moderne Bowls an – unter anderem auch vegan. Die Idee dazu kam von den jungen Klientinnen und Klienten der Behindertenhilfe.