Café 60+ im Neusser Barbaraviertel Jugendtreff öffnet sich für Senioren

Info

Rückfragen Per E-Mail an Barbaraviertel@kja-duesseldorf.de, unter der Rufnummer 02131/8850468 oder direkt vor Ort an der Düsseldorfer Straße 80 in Neuss.

Gesellschaft Beim Barbaraviertel, in dem knapp 3000 Bewohner leben, handelt es sich um einen der internationalsten Stadtteile in Neuss. So hat es einen Ausländeranteil von 41,4 Prozent, lediglich das Augustinusviertel hat eine höhere Quote (48,6 Prozent).