Sportpolitik in Neuss : BV Weckhoven will Kündigung wieder rückgängig machen

Weckhoven Die Stadt und der Sportverein verhandeln wieder. Grundlage ist ein eigener Vertragstext, den der Vorsitzende Robert Meyen als „fair und realitätsnah“ verteidigt. Was steckt dahinter?

Jörg Geerlings (CDU) hatte eh vor, den Disput zwischen dem Verein, der der Sportverwaltung Mobbing vorwirft, und der Kommune in dem von ihm geleiteten Sportausschuss zu thematisieren. Daran hält er fest, auch wenn wieder Bewegung zu beobachten ist. „Wenn die Chance besteht, dem Verein möglicherweise größere Freiheiten zu geben, unterstütze ich das“, sagt Geerlings. Er will aber ebenso, dass der Sportausschuss sich dazu einlässt. Zumal ein solcher Abschluss mit dem BVW nach seiner Einschätzung ermunterndes Vorbild für andere Vereine sein könnte.

Auslöser für die Rolle rückwärts des BVW war nach Darstellung des Vorsitzenden, dass durch die ausgesprochene Kündigung der seit elf Jahren bestehenden Zusammenarbeit einiges in Bewegung gekommen ist. „Seit der Kündigung erleben wir die Zusammenarbeit mit dem Sportamt so verbindlich und zielorientiert, wie wir sie uns in den Jahren zuvor gewünscht hätten und wie wir es mehrfach eingefordert haben“, heißt es im Begleitschreiben Meyens an Sportdezernent Matthias Welpmann. Hinzu kommt, dass die Stadt Vertragsverhandlungen mit anderen Vereinen auf der Anlage über eine Mitverantwortung gleich ausgeschlossen hatte und die Anlage ab dem 1. Juli wieder komplett in Eigenregie übernehmen will. Die damit verbundenen Mehrkosten würde der BVW der Stadt und damit dem Steuerzahler aber gerne ersparen. Auch deshalb kam es zum Umdenken.