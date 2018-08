Neuss: Busumleitungen am Oberstehrenabend

Neuss Wegen des Schützenumzugs am Oberstehrenabend nehmen die Buslinien 841, 843, 844, 848, 849, 851, 852 und 854 der Stadtwerke Neuss am Samstagabend, 4. August, einen geänderten Linienweg und umfahren die Neusser Innenstadt ab etwa 20.30 Uhr bis zum Ende des Umzugs großräumig.

Für die Linien 841, 849, 851, 852 und 854 gilt: Die Umleitungsstrecke in den Neusser Süden führt ab der Haltestelle Hauptbahnhof über die Düsseldorfer Straße, Rheintorstraße-Batteriestraße bis zur Ersatzhaltestelle Stadthalle. In Richtung Neusser Norden geht es ab Stadthalle über Stresemannallee, Europadamm, Batteriestraße und Düsseldorfer Straße zum Hauptbahnhof. Die Umleitungsstrecke der Linien 843/844 und 848 in Richtung Neusser Süden führt ab der Haltestelle Stadthalle über die Selikumer Straße und Nordkanalallee bis zum Friedrich-Ebert-Platz. In Richtung Norden geht es ab Friedrich-Ebert-Platz über Nordkanalallee, Selikumer Straße, Stresemannallee, Europadamm, Batteriestraße und Düsseldorfer Straße bis zum Hauptbahnhof.