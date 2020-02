Umbau-Maßnahme in Neuss : Bushaltestellenpläne sorgen für Unmut

Neuss Der Halt „Dunantstraße“ an der Kölner Straße soll barrierefrei umgebaut werden. Anwohner müssen auf ein Stück Vorgarten verzichten. Das eigentliche Ärgernis aber sei, dass die Stadt weiterhin eine Bucht statt eines Buskaps plane.

Erschreckend. Mit diesem einen Wort fassen Anwohner der Kölner Straße, deren Häuser sich direkt an der Bushaltestelle „Dunantstraße“ in Fahrtrichtung stadtauswärts befinden, die politische Diskussion um den geplanten barrierefreien Umbau zusammen. Wobei: Eigentlich sprechen die Anwohner eher von „Nicht-Diskussion“. Dabei begrüßen sie den barrierefreien Umbau sogar. „Allerdings sind wir überzeugt, dass es eine bessere Variante geben würde. Zum Beispiel mit einem Buskap“, sagt Anwohner Lars Boes. Er habe den Eindruck, dass die Mitglieder des Bauausschusses, die kürzlich darüber abstimmten, dafür ebenso kein offenes Ohr gehabt hätten wie die Verwaltung. „Man hatte das Gefühl, für einen Plan B sei kein Platz.“ Nicht ernst genommen fühlen sich die Anwohner daher. „Wir sind enttäuscht“, sagt Elke Alexander.

Vom geplanten Haltestellen-Umbau haben die Anwohner ohnehin nur per Zufall erfahren. „Im Herbst klingelten städtische Mitarbeiter wegen Vermessungsarbeiten bei uns“, erklärt eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Bei der Vermessung sei festgestellt worden, dass ein Teil der Vorgärten vor Jahrzehnten vom damaligen Bauträger offenbar zu großzügig bemessen worden sei. Rund 2,80 Meter Vorgarten befinden sich auf städtischem Grund. Die Anwohner der Häuser in unmittelbarer Nähe der Haltestelle müssen diesen Bereich daher zurück bauen, Zäune und Bepflanzung zum Beispiel müssen weg. „Aber das ist nicht das Problem, schließlich hat das seine Richtigkeit“, erklärt einer der Betroffenen. „Wir sind nur überzeugt, dass ein Buskap die bessere Variante wäre.“ Eine Mutter ergänzt: „Für uns wäre ein Buskap – also, dass der Bus auf der Fahrbahn zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste hält – deshalb die bevorzugte Variante, weil das zu einer Verkehrsberuhigung beitragen würde. Hier gibt es eine Schule in der Nähe, Kinder leben hier, aber es fahren viele Autofahrer zu schnell.“ Man hätte sich mehr Gesprächsbereitschaft seitens Politik und Verwaltung gewünscht. „Wenn man sich dann immer noch für Plan A entschieden hätte, wäre das für uns okay gewesen“, sagt Boes. Aber so hätten die Anwohner das Gefühl, ihr Anliegen sei überhaupt nicht wahrgenommen worden.