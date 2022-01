Polizei sucht Zeugen : Bushaltestellen in Neuss mutwillig beschädigt

Neuss Mehrere Haltestellen in Neuss wurden mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Welche Haltestellen betroffen sind.

In Neuss wurden am Sonntag, 23. Januar, mehrere Bushaltestellen in Neuss mutwillig beschädigt, teilte die Polizei mit. An folgenden drei Haltestellen wurden die Glasscheiben eingeschlagen: Krurstraße (Fahrtrichtung Hauptbahnhof), Tilmannstraße (Fahrtrichtung Hauptbahnhof) und Hermannsplatz (Fahrtrichtung Jülicher Straße).