Dreikönigenschule in Neuss Kritik am Busbetreuungs-Hickhack

Corinna Schäfer, Schulpflegschaftsvorsitzende der Dreikönigenschule, kann die Begründung der Stadt nicht nachvollziehen. „Herr Breuer spricht von einer Ungleichbehandlung anderer Kinder in Neuss gegenüber, verkennt aber, dass wir nicht freiwillig im Hammfeld sind und unsere Kinder vor Ort im Viertel von der übervollen Bodelschwingh-Schule abgelehnt wurden“, sagt sie. Auch sei unklar, wo genau die Grenze zum Viertel Dreikönigenviertel/Pomona verläuft. Schäfer fügt hinzu: „Viele Probleme ließen sich beseitigen, wenn Herr Breuer den Neubau in die Wege leiten würde. Versprochen wurde 2026, so liegt es der Schulleitung schriftlich vor. Aber in zwei Jahren baut man doch kein Schulgebäude einzugsfertig.“