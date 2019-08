Schützenfest in Grimlinghausen : So werden die Busse während den Umzügen umgeleitet

Grimlinghausen In Grimlinghausen wird von Samstag bis Dienstag das Schützenfest im Ort gefeiert. Wer öffentliche Verkehrsmittel benutzt, muss sich in diesem Zeitraum teilweise auf Beeinträchtigungen im Linienbus-Verkehr einstellen.

Darauf weisen die Stadtwerke Neuss in einer Mitteilung hin. Während der Schützenfestumzüge fahren die ÖPNV-Linien 827, 851, 852 und 875 eine Umleitung. Es gelten folgende Regelungen: Die Haltestellen Kasterstraße (eventuell zeitweise), Hüsenstraße, Werresweg, Volmerswerther Straße sowie Norfer Straße (nur in Fahrtrichtung Norf) können in der Zeit der Umzüge nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen werden in beide Fahrtrichtungen auf der Volmerswerther Straße in Höhe der Einmündung Kuhweg und auf der Kasterstraße in Fahrtrichtung Norf eingerichtet.