Drei Neueröffnungen in Neuss So schmecken die neuen Burger-Läden

Food Brother Weiter geht es bei „Food Brother“. Ursprünglich hätte der Standpunkt der Burger-Kette schon 2022 eröffnen sollen. Aufgrund verschiedener Lieferkomplikationen wurden nun erst am 19. August erstmals die Ladenpforten geöffnet. Mit 9,50 Euro verkaufen sie ihren Cheeseburger für einen stolzen Preis. Er ist jedoch nichts fürs Auge. Lieblos verpackt in einer Papiertasche, erinnert er insgesamt vielmehr an einen Burger der gängigen Fast-Food-Ketten für kleineres Geld. Der Burger schmeckt zwar an sich nicht schlecht und kann dahingehend aufjedenfall mit den anderen getesteten mithalten, jedoch wünscht man sich bei einem 9,50 Euro teuren Exemplar doch mehr Qualität in jeglichen Belangen. Weder Zwiebeln, Salat noch das Bun können unsere Autorin für sich gewinnen. Einzig das „Black Angus Beef Patty“ wirkt dem Preisniveau entsprechend. Den Slogan „Best Burger in Town“ sollte man vielleicht nochmal überdenken. Bewertung: 4/10 Burger