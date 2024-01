Luftschutzanlagen in Neuss So sieht es im Inneren des Bunkers an der Grefrather Kirche aus

Es liegt jede Menge Spannung in der Luft, als am Samstag, 27. Januar, um 11 Uhr eine Gruppe von Männern an der Böschung hinter der Bushaltestelle „An der Kirche“ in Grefrath steht. Es ist ja auch spannend. Denn es geht darum, den Eingang zu einem Bunker, der seit vielen Jahren verschlossen ist, zu öffnen und das unbekannte Innere in Augenschein zu nehmen. Und die Öffnung erfolgt ganz offiziell und im Auftrag. Die Herren, die sich an der Absperrung zu schaffen machen, sind Mitglieder des Vereins Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss. Vorsitzender Jörn Esposito, sein Stellvertreter Stefan Rosellen und weitere Mitglieder sind vor Ort im Einsatz. Mit Stirn-Lampen, LED-Taschenlampen und Laser-Messgeräten bewaffnet geht es schließlich ins Innere der Luftschutzanlage. Landläufig spricht man von Bunkern, doch Jörn Esposito erklärt, dass von Bunkern erst ab einer gewissen Deckenstärke gesprochen wird. Eigentümer der Anlage ist die Pfarrei St. Stephanus. Geschäftsführender Kirchenvorstand Christoph Dederichs ist mit vor Ort und beobachtet das Geschehen. Er hatte den Kontakt zum Luftschutzanlagen-Verein geknüpft und ihn um Hilfe ersucht. Hintergrund für diese aktuelle Maßnahme sind Planungen auf Seiten der Stadt Neuss. Für die Ortsmittelpunkte in Grefrath, Erfttal und im Barbaraviertel hat die Stadt den Auftrag erteilt, diese Gelände zu überplanen und aufzuwerten. Bekannt war, dass im Plangebiet ein alter Bunker gelegen ist, aber es gab keine Pläne mehr, wie und in welche Richtung sich die Luftschutzanlage ausdehnt.