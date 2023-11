Aktionen in Neuss Vom Vorlesen und neue Welten entdecken

Und so sind auch in Neuss am Freitag wieder einige Aktionen geplant, der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings ist so beispielsweise in mehreren Schulen unterwegs und auch die Kulturdezernentin Ursula Platen wird in der Münsterschule und der Burgunderschule vorlesen. Die Kinder der Gebrüder-Grimm-Schule haben – im Zusammenhang mit dem Lesefest „Neuss liest“ –die Gelegenheit, Geschichten von Elke Heidenreich rund um den Kater Nero Corleone in mehreren Sprachen vorgelesen zu bekommen. Während die meisten Veranstaltung intern sind, gibt es aber auch öffentliche Aktionen. In der Neusser Stadtbibliothek werden um 16.30 Uhr Geschichten von Elke Heidenreich in leichter Sprache vorgelesen. Und in der Klavierakademie, Wolberostraße 22 bis 24, werden Gedichte, Balladen und Sonette rezitiert, unter anderem von der Sprechwissenschaftlerin der Heinrich-Heine-Universität, Marita Pabst-Weinschenk. Musikalisch wird die Veranstaltung von Kristin Wachenfeld untermalt. Der Eintritt ist frei, und wer möchte, darf gerne auch etwas vorlesen.