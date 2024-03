Top-Leistung in Mathematik Bundesweiter Spitzenplatz für Neusser ISR-Schüler

Der 16-jährige Dan Xiao aus Düsseldorf, Schüler der ISR International School on the Rhine in Neuss, hat bei den Abschlussprüfungen nach der Klasse 10 das bundesweit beste Ergebnis im Fach Mathematik erreicht. Der Cambridge-zertifizierte „IGCSE-Test“ – eine zum Ende der Sekundarstufe I erfolgende Prüfung im britischen Schulsystem – wurde weltweit in 130 Ländern absolviert; 105.000 Schülerinnen und Schüler englischsprachiger Schulen nahmen parallel teil. Das IGCSE wird von akademischen Einrichtungen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern weltweit als Vorstufe zum International Baccalaureate anerkannt. Britische Universitäten – aber auch weltweit – sehen sich diese Ergebnisse zudem sorgfältig bei Bewerbungen an.