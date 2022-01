Mezopotamien-Verlag : Bundesgericht bestätigt Verbot eines Kurdenverlags in Neuss

Neuss/Leipzig Die gerichtlichen Auseinandersetzungen um den in Neuss ansässigen kurdischen Mezopotamien-Verlag sind abgeschlossen. Ergebnis: Das vom Bundesinnenminister 2019 ausgesprochene Verbot bleibt bestehen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot der beiden kurdischen Firmen „Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH“ und der Musikproduktionsfirma „MIR Multimedia“ als Teilorganisationen der PKK bestätigt. Das Gericht in Leipzig sah es als erwiesen an, dass die beiden an der Gladbacher Straße in Neuss residierenden Unternehmen personell, finanziell und organisatorisch mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verflochten waren (Az.: BVerwG 6 A 7.19). Dazu benötigte die Kammer nur einen Verhandlungstag.