Ehrenamt in Neuss Zu Gast beim Bundespräsidenten

Auch in seinem Schützenzug „Norfer Herzensbrecher“ warb er für die gute Sache, die sich bald verselbständigte: „Der Startschuss fällt immer am Schützenfestmontag im Zelt in Norf, wo ich erste Gespräche mit den Sponsoren führe“ erklärt er. Auf der Weihnachtsfeier der Herzensbrecher findet dann die Verlosung statt. Bei der Arbeit hat er den letzten Arbeitstag vor Weihnachten als Tombola-Tag beibehalten. „Das ist irgendwie zum Renner geworden und jetzt komme ich da nicht mehr raus,“ sagt er. Neben der Mühe und Zeit investiert er auch eigenes Geld – „et is, wie et is, das mache ich einfach“, sagt er.