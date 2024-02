Politisches Statement „B&B-Hotels“ streichen Farbe Braun aus dem Logo

Das „B&B-Hotel“ in Neuss – an der Düsseldorfer Straße – wurde im April 2019 eröffnet. Vor Ort ist zu erfahren, dass im Haus in Anbetracht der neuen Design-Offensive erste kleinere Anpassungen stattgefunden hätten, allerdings ist von außen davon noch nichts zu entdecken. So ist sowohl an der Front als auch auf dem Park-Hinweisschild noch das alte, braune Logo zu sehen. Eine Anfrage, ab wann Umbauarbeiten in Neuss beginnen werden, blieb vom Unternehmen bislang unbeantwortet.