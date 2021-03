Corona im Rhein-Kreis : Bürgschaftsbank notiert neuen Bewilligungsrekord

Neuss Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft verunsichert. Wie sehr, das merkten auch die Verantwortlichen der Bürgschaftsbank Neuss, die beim Bürgschaftsvolumen einen neuen Rekord aufstellte.

(NGZ) Die an der Hellersbergstraße Bürgschaftsbank des Landes zeigt sich im Corona-Jahr 2020 als bewährter Krisenhelfer. Die Zahl der Bürgschaften stieg im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent auf die Zahl 599. Damit wuchs das Bürgschaftsvolumen auf über 163 Millionen Euro, übertraf den Vorjahreswert um 55 Prozent (plus 105 Millionen) und stellte den Rekordwert aus dem Jahr 2015 (145 Millionen Euro) ein. Doch auch viele andere Vorhaben, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Pandemie standen, wurden durch das Wirtschaftsförderinstitut unterstützt.