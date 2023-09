Beispiel aus Neuss-Uedesheim Bürgerversammlungen werden Pflichttermine des Bürgermeisters

Das in Uedesheim erfolgreiche Veranstaltungsformat wird nun stadtweit etabliert. Den Anfang macht der Bürgermeister am Donnerstag, 28. September, um 18.30 Uhr in der Gesamtschule an der Erft. Gemeinsam mit Nadine Baude, der Vorsitzenden des Bezirksausschuss III, lädt er die Menschen aus Reuschenberg, Selikum, Weckhoven und Hoisten zum Gedankenaustausch an. Weitere Termine bis zum Jahresende sind der 17., 23. und 30. Oktober (Nordstadt, Innenstadt beziehungsweise Gnadental) und am 20. November in Uedesheim.