Thomas Werz vorgestellt Die Bürgerstiftung Neuss hat einen neuen Vorstand

Mit Beschluss des Stiftungsrates wurde Thomas Werz jetzt als neues Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der Bürgerstiftung Neuss (Bü.NE) bestätigt. Zuvor wechselte Gisela Werhahn, die seit Gründung der Bürgerstiftung vor 15 Jahren engagiertes Mitglied im Vorstand war, in den Stiftungsrat, um die Bü.NE weiterhin mit ihrem Wissen um das Wesen einer Stiftung und die Belange des Gemeinwesens zu begleiten. Vorstand und Stiftungsrat bedankten sich bei Gisela Werhahn – und in diesem Zusammenhang erinnert die Bürgerstiftung an den Spruch: „Niemals geht man so ganz.“