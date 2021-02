Feuerwehreinsatz in Neuss : Bürgersteig nach Regen abgesackt – Mühlenstraße gesperrt

Die Feuerwehr hat die Mühlenstraße gesperrt. Foto: Feuerwehr Neuss

Neuss Als Folge der andauernden Regenfälle sind in der Mühlenstraße in Neuss am Mittwochabend Teile des Bürgersteiges abgesackt. Die Feuerwehr hat die Straße gesperrt.

Der Einsatz für die Neusser Feuerwehr an der Mühlenstraße in der Innenstadt begann am Mittwoch Abend. Eine Baugrube an der Straße hatte sich durch Regen mit Wasser gefüllt. Das Wasser hat Teile der Baugrube destabilisiert und unterspült.

Es sind Teile des Bürgersteiges abgesackt. Der Bereich ist abgesperrt und die zuständige Baufirma sowie das Tiefbauamt sind angefordert.

