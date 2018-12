Reiner Breuer spricht über seine Pläne für Neuss: „Wohnungsbau bleibt mein Kernanliegen“

Der Bürgermeister über seine Vision für den Hansetag 2022, die künftige Krankenhauslandschaft und das Projekt Landesgartenschau.

Reiner Breuer Den ich in der Tat eingebracht habe und den ich auch ausführen werde. Aber es gibt immer mehrere Väter und Mütter eines Haushaltes – mich eingeschlossen. Und ich bin froh, dass der Haushalt eine so breite Zustimmung gefunden hat, denn er ist solide Grundlage unseres Handelns im nächsten Jahr.

Trotzdem ist die Wortwahl ungewöhnlich. Was macht Sie denn so stolz?

In der aktuellen Ausgabe von Neuss-Publik betonen Sie in Ihrem Grußwort, dass der Bau von bezahlbaren Wohnungen eines Ihrer wichtigsten Ziele in den kommenden Jahren bleibt. Ist das „Ihr“ Projekt, das Roland Sperling von den Linken in seiner Haushaltsrede so vermisst hat?