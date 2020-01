Christiane Zangs soll in Neuss verängern : Breuer schlägt Schuldezernentin zur Wiederwahl vor

Neuss Christiane Zangs, Beigeordnete für Schule, Kultur und Bildung, soll bis Juni 2023 im Amt bleiben. Das wünscht sich Bürgermeister Reiner Breuer, der dem Rat in seiner Sitzung am Freitag, 31. Januar, die 62-Jährige zur Wiederwahl vorschlägt.

Die CDU hat sich in ihrer Fraktionssitzung am Montag festgelegt, Zangs weiter das Vertrauen zu schenken. Sie habe sich um Kultur und Schule in Neuss verdient gemacht und beides gut gemanaget, urteilt die CDU-Fraktionsvorsitzende Helga Koenemann. Sie befürwortet eine Wiederwahl aber auch aus einem anderen Grund: Mit der Kommunalwahl im September werden viele neue Stadtverordnete in den Rat einziehen. Für diese sei es gut, dass sie mit Zangs eine kenntnisreiche Ansprechpartnerin im Rathaus wissen. Wenn auch nicht mehr für eine volle Amtszeit, die bei Wahlbeamten acht Jahre beträgt.