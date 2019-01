Neujahrskonzert in der Stadthalle Neuss : Wenn der Bürgermeister zum Glockenspieler wird

Ein D-Moll vom Bürgermeister. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Bürgermeister geben bekanntlich gerne den Ton an. Reiner Breuer tat es am Sonntag in D-Moll. Der Verwaltungschef eröffnete das Neujahrskonzert der Deutschen Kammerakademie Neuss in der Stadthalle nämlich mit einem Schlag der Friedensglocke, die die belgische Stadt Leuven der Stadt Neuss im vergangenen Jahr geschenkt hat.

In der Dramaturgie seiner Rede wechselte Breuer zwischen Dur und Moll. Wenn er davon sprach, unendlich dankbar dafür zu sein, dass er in Frieden und Freiheit aufwachsen durfte, um Sekunden später zu betonen, dass die Welt nicht überall friedfertig ist, sondern dass es Krieg, Verfolgung, Unterdrückung und darin begründete Flucht gibt. Die Stadt Neuss müsse deshalb wachsam sein und auch auf kommunaler Ebene Beiträge zur Völkerverständigung und zur Wahrung des Friedens leisten.

Zu den Gästen zählte unter anderem der Bundestagsabgeoardnete Hermann Gröhe, der von einem „wunderbaren Start ins Jahr“ sprach. Zum ersten Mal von der Partie war Stadtbrandmeister Joachim Elblinger, dem im Vorfeld eine „schöne kulturelle Veranstaltung“ versprochen wurde. Doch die Glocke war nicht der einzige Leuvener Bezug – so war unter anderem Glockenspieler Luc Rombouts zu Gast.

(jasi)