Bürgermeisterwahl 2020 in Neuss : CDU-Kandidaten werben um Junge Union

Neuss Die sechs Bürgermeisterkandidaten der CDU waren beim Parteinachwuchs zu Gast. Sie stellten sich vor und warben um Unterstützung.

Gleich sechs Bürgermeisterkandidaten der CDU wollen bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) herausfordern.. Zur bereits dritten Vorstellungsrunde hatte die Junge Union (JU) ins „Em Schwatte Päd“ eingeladen. JU-Vorsitzender Jean Heidbüchel freute sich über die „volle Hütte“ und forderte in seiner Begrüßung dazu auf: „Die fiesen Fragen können Sie gerne am Ende stellen.“

Wirklich aufregend Neues erfuhren dann in den Themenblöcken die Zuhörer allerdings nicht. Bärbel Kohler will die versiegelten Innenstädte aufreißen und mehr begrünen. Kulturelle Events sollten an Hauswänden (per Beamer) statt auf Plakaten angekündigt werden. „Dazu brauchen wir die Straßenbahn nicht.“ Ruth Sternemann-Böcking will mehr Hochschulen und Neuss zur Studentenstadt machen. Markus Kuhl will Radschnellwege und „bei den Preisen im öffentlichen Nahverkehr muss man was machen“.