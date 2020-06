CDU Neuss kritisiert Bürgermeister : Breuer entschuldigt sich beim Rat für Protokollpanne

Am 8. Mai tagte der Rat erstmals in der Stadthalle. Das Protokoll für diese und vier weitere Ratssitzungen hat Bürgermeister Reiner Breuer (stehend) immer noch nicht vorgelegt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mit einer persönlichen Erklärung hat die CDU-Fraktionsvorsitzende Helga Koenemann offen Kritik an Bürgermeister Reiner Breuer geübt, weil dieser dem Rat seit Monate keine Sitzungsprotokolle vorlegt.

Die peinliche Büropanne im Bürgermeisteramt erschwere die Arbeit der Fraktionen deutlich und unterlaufe auch das Ziel, die Ratsarbeit transparent zu machen, sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende Helga Koenemann. „Den Bürgern wird es unmöglich gemacht, die Ratsbeschlüsse und die Positionen der Fraktionen und Stadtverordneten dazu nachzulesen“, hält sie in einer schriftlich verfassten persönlichen Erklärung fest. Die gipfelt in der Ankündigung, dass sie als vom Rat bestellte Mitunterzeichnerin ihre Unterschrift verweigert. Sie könne die Protokolle nach so langer Zeit nicht mehr nachvollziehen und daher auch nicht ordentlich prüfen oder gar beanstanden, sagt sie zur Begründung.

Bürgermeister Reiner Breuer gibt das Versäumnis zu, begründet es aber mit einer „besonderen Belastungssituation“ in seinem Amt. Und er kündigt an, Abhilfe zu schaffen. Ein neu bestellter Schriftführer soll nun schnellstmöglich die fehlenden Protokolle erarbeiten. Zudem sichert er zu, künftig in der Woche nach einer Ratssitzung ein Ergebnisprotokoll als Schnellmeldung vorzulegen. Diese Vorabmeldung wird verwaltungsintern erstellt, weil jeder Beschluss ja auch einen Arbeitsauftrag an die Verwaltung darstellt.