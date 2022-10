Nach Onlinepetition in Neuss : Bürgerinformation zum Stingesbachsammler

Neuss Wegen einer Kanalbaumaßnahme soll in das Pappelwäldchen eine zehn Meter breite Schneise geschlagen werden. Doch es gibt Zweifel, ob dies erforderlich ist – und Kritik am Vorhaben.

Im Papst-Johannes-Haus der Kirchengemeinde wird am Dienstag, 8. November, ab 19 Uhr über die Erneuerung des so genannten Stingesbachsammlers informiert, der vom kommenden Frühjahr an zwischen dem Further Kirmesplatz und der Bahnstrecke verlegt werden muss. Mit dieser Veranstatung kommt die Infrastruktur Neuss (ISN) auch der Bitte der Politik nach, den Menschen in der Nordstadt in einer öffentlichen Veranstaltung den Sachstand und den Ablauf des Vorhabens darzustellen. Das wurde im Kern schon vor Jahren mit Verabschiedung des Generalentwässerungsplanes beschlossen und ist in den ISN-Wirtschaftsplänen berücksichtigt.