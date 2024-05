Bürgerinformation in Uedesheim Erste Fakten zum Neubau der Fleher Brücke

Die Autobahn GmbH des Bundes hat in den vergangenen Monaten Planungsgrundlagen für den Ersatzneubau der Kostenpflichtiger Inhalt Fleher Brücke im Zuge der Autobahn 46 erarbeitet und mögliche Bauvarianten geprüft. Die Ergebnisse werden am Montag, 27. Mai, ab 18 Uhr in einer Bürgerinformationsveranstaltung erstmals vorgestellt. Von der Versammlung im Pfarrheim St. Martinus, Rheinfährstraße 200, erhofft sich der Stadtverordnete Stefan Crefeld (CDU) eine Menge. „Wir als CDU haben uns beim Thema Neubau Fleher Brücke im Bezirksausschuss für eine frühe und regelmäßige Bürgerbeteiligung stark gemacht“, sagt er, denn viele Fragen drängen aus Sicht der Bürger auf Beantwortung. Ab dem 27. Mai werden die aktualisierten Bauvarianten zudem auf der Internetseite www.autobahn.de unter dem Stichwort Ersatzneubau Fleher Brücke veröffentlicht. Dort besteht ferner die Möglichkeit, über einen Projektatlas Fragen zu einzelnen Planungsaspekten zu stellen. Auslöser für die Planung ist die Erkenntnis, dass die 1979 in Dienst genommene Autobahnbrücke, die seit Jahren wegen Bauwerksschäden nur eingeschränkt für den Verkehr zur Verfügung steht, nicht mehr wirtschaftlich saniert werden kann. Zeitgleich mit dem Neubau der Brücke an gleicher Stelle soll ab dem jahr 2029 auch die Autobahn 46 auf den vier Kilometern zwischen den Anschlusstellen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk saniert werden.