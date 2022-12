Wechsel bei Bürgergesellschaft zu Neuss Jürgen Kohlmann übernimmt die Gastronomie

Jürgen Kohlmann hat sich in Neuss und in der Region einen Namen gemacht – in der Gastronomieszene und darüber hinaus. Er trug Verantwortung bei SKG-Getränke und der Privatbrauerei Frankenheim, war Chef in der Pegelbar und im Strandgut am Pegel, hat berufliche Höhen und Tiefen durchlebt, war zuletzt viele Jahre als Berater, auch in Belgien und den Niederlanden, tätig, ehe er 2019 mit dem „Himmlischen Café“ in Glehn wieder einen gastronomischen Betrieb übernahm. Den wird er auch (zunächst) weiterführen.