Bürgergesellschaft in Neuss : Essenz-Zugang vom Stadtgarten geplant

Neuss Das Hansetag-Wochenende wird es erneut belegen: Das Haus der Bürgergesellschaft mit dem öffentlichen Restaurant Essenz lädt zur Rast ein, zumal es von der Terrasse einen schönen Blick auf das Treiben im Stadtgarten bietet. Was fehlt: ein Zugang von der Promenadenstraße aus.

Wer in die „Bürger“ will, der muss die Pforte an der Mühlenstraße nutzen. So ist es seit einem halben Jahrhundert. Damals gab die 1861 gegründete Gesellschaft ihren alten Standort an der Niederstraße auf – dort steht heute der Kaufhof – und bezog neue Räume im Obertorviertel. Nun soll ein zusätzlicher Zugang vom Stadtgarten aus über die Terrasse ins Restaurant Essenz ermöglicht werden.