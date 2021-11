Städtebau in Neuss : Neues Layout für den Wendersplatz

Tobias Unterberg, Konstantin Jaspert (JSWD Architekten) und Freiraumplanerin Roxanne Ingmann (v.l.) präsentierten ihren Siegerentwurf. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Noch vor der Politik wurde Bürgern der Siegerentwurf für den Wendersplatz in Neuss vorgestellt. Am Ende durften sie Verbesserungsvorschläge machen. Am 24. November ist nun wieder die Politik am Zug.