Stückentwicklung am Theater Neuss : RLT-Bürgerbühne zeigt Premiere per Zoom

Neuss „Viele Fenster zum Hinterhof“ heißt das Stück, das Bärbel Reimer mit der Bürgerbühne des RLT entwickelt hat. Die Premiere kann aber nur online stattfinden.

Das Ensemble der Bürgerbühne am RLT mit Teilnehmern von 16 bis 84 Jahren hat mit seiner Regisseurin und Leiterin Bärbel Reimer der Corona-Pandemie ein Jahr lang getrotzt, ohne Pause online weitergearbeitet, Technik probiert und Theater geprobt und eine Zoom-Inszenierung entwickelt. Das Ergebnis ist eine Premiere der besonderen Art: Online wird die Bürgerbühne ihre Produktion „Viele Fenster zum Hinterhof“ zeigen, zunächst am 1. Mai um 18 Uhr in der Premiere als Zoom, dann ab 3. Mai auf der RLT-Seite als Video.

Nach der Präsentation des Stücks (Dauer: eine Stunde 45 Minuten) in Kooperation mit dem Off-Theater NRW Neuss steht ein „Premierenplausch“ im Videochat an, um sich mit dem Ensemble und dem Team der Bürgerbühne auszutauschen.

Augenzwinkernd gewährt die Stückentwicklung von Bärbel Reimer mit dem Ensemble der Bürgerbühne (Regieassistenz Jennifer Brockmann, dann Max Schubert, Co-Autorin Paula Wetten) einen Blick hinter die Fassaden menschlichen Zusammenlebens und spart dabei ernsthafte aktuelle Themen nicht aus. In sommerlicher Atmosphäre wird ein beschaulicher Hinterhof in Neuss zum Treffpunkt der Nachbarschaft, die ein buntes Bild von der Idee des „Familienlebens“ vermittelt. Neben dem „Klassiker“ mit Vater, Mutter und zwei Kindern leben dort eine Regenbogenfamilie, die eigentlich eine Patchwork-Familie ist, eine Ein-Eltern-Familie und eine junge berufstätige Mutter mit abwesendem Ehemann.

Wer die Premiere miterleben will, kann sich bis 30. April, 16 Uhr bei Felix Herfs per Mail an f.herfs@rlt-neuss.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Kapazitäten sind begrenzt. Mit Hilfe eines Links, der als Antwort in einer Mail geschickt wird, kann man sich zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung einwählen.