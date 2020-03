Digitalisierung im Bürgeramt Neuss : Bürgeramt erhält ein Selbstbedienungsterminal

Neuss Bis zum Jahr 2022 sollen alle Bürgerdienste der Stadtverwaltung digital verfügbar sein. „Die Daten müssen laufen, nicht die Bürger“, umreißt Bürgermeister Reiner Breuer das gesteckte Ziel.

Zukünftig, so kündigte Lachmann jetzt der Politik an, soll in der Wartezone des Bürgeramtes wie auch vor der Informationstheke ein kostenloser Zugang zum Internet über W-Lan zur Verfügung stehen. Die Möglichkeit, sich über städtische Angebote und Dienstleistungen zu informieren, wird durch ein Selbstbedienungsterminal im Eingang des Bürgeramtes vervollständigt. An diesem Terminal soll man neben der reinen Informationsbeschaffung auch erste digitale Angebote vorfinden. Unter Nutzung der Online-Ausweisfunktion kann man zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen.