Rodung in Neuss geplant : Bürger starten breite Kampagne für Erhalt des Pappelwäldchens

Rodung in Neuss geplant

Hinweise an den Bäumen informieren Spaziergänger über das drohende Schicksal des Pappelwäldchens. Foto: Bürgerinitiative

Nordstadt Im Kampf um den Erhalt des Pappelwäldchens auf der Furth zieht eine kleine Aktivistengruppe alle Register. Während die Zettelchen mit dem Hinweis „Rettet das Pappelwäldchen“ an vielen Bäumen im Grünstreifen zwischen Further Kirmesplatz und Bahndamm noch etwas hausbacken wirken, entspricht eine Online-Petition schon eher den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts.

„Erhalt des Pappelwäldchens durch Rodungsstopp!“ hat Lutz Retzlaff die Petition benannt, die bis Montagabend schon von 738 Personen online unterzeichnet wurden. „Und das in nur einer Woche“, wie Silvia Dorka hinzufügt.

Kanalbau in Neuss

Kanalbau in Neuss : Pappelwäldchen von Kahlschlag bedroht

Ein offenes Ohr fanden die Bürger bei der CDU-Fraktion, die das Thema am Mittwoch auf die Tagesordnung des Bauausschusses gebracht hat. Freitag soll sich der Rat mit dem Thema befassen. Vorher sollen aber auch noch die Listen einer Unterschriftenaktion mit mehr als 250 Namen, die Dorka gemeinsam mit Birgit Starukas und anderen parallel zur Online-Petition gestartet hat, an die CDU übergeben werden, kündigt Dorka an. „Der Rest gärt noch“, sagt sie.