Schützenverein Holzheim Präsident Ziemes wird ein Stifter

So konnte Ziemes seinen Schriftführer Thomas Schommers bei der abendlichen Siegerehrung als Komiteekönig 2023/24 proklamieren. Schommers, im Holzheimer Grenadierkorps zudem zweiter Vorsitzender, setzte sich mit dem insgesamt 103. Schuss gegen zehn Mitbewerber durch und folgt nun Oberst Sascha Krüll im Amt. Die Pfänder des Königsvogels gingen an Grenadiermajor Helmut Krüll, Markus Kappler vom Reiterverein, Oberst Sascha Krüll und Michael Held, den Major der Scheibenschützen. Der errang beim – nachgeholten Regimentsschießen – auch den Rumpf und konnte stellvertretend für sein Korps noch den Regimentssieger-Pokal in Empfang nehmen. In der Nachfolge von Rolf Hoppe errang Michael Remboldt schlussendlich den Wanderpokal der ehemaligen Schützenkönige. Der Holzheimer Schützenkönig des Jahres 2010/11 trat dabei erfolgreich gegen mehr als zehn ehemalige Majestäten an. Präsident Ziemes zeigte sich von der Resonanz auf die Schießwettbewerbe begeistert. Er werde sich dafür stark machen, dass die Veranstaltung in dieser Form fortgeführt wird.