Verein tagt in der Stadthalle Schützen in Neuss entscheiden über Frauen und Finanzen

Jetzt also Versuch Nummer zwei, diesmal mit deutlich mehr Platz in der Stadthalle. Der Andrang war erneut groß. An den Registrierungstischen und im Foyer bildeten sich lange Schlangen. Rund 800 Mitglieder sind bei der etwas verspäteten Eröffnung der Jahreshauptversammlung im Saal.