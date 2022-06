Bürger-Schützen-Verein in Neuss : Fundament für Schießstand gelegt

Neuss Die Neusser Bürgerschützen bereiten die Festwiese für das Schützenfest vor. Rund zwölf Wochen vor dem Beginn gab es jetzt gute Nachrichten vom Schießstand.

(NGZ) Der neue Schießstand des Neusser Bürger-Schützen-Vereins (NBSV) nimmt weiter konkrete Formen an. Auf dem Gelände der Festwiese auf der Galopprennbahn an den Hammer Landstraße erfolgte am Donnerstag, rund zwölf Wochen vor dem Beginn des Neusser Bürger-Schützenfest (27. August), an der Stelle des inzwischen wegen zu groß gewordener Sicherheitsmängel abgerissenen Schießstands die Ausgießung des Fundaments für das Nachfolgemodell.