Mehr als 500 Schützen bei Versammlung in der Stadthalle Neuss 82,6 Prozent stimmen für Frauen im Neusser Bürger-Schützen-Verein

Constanze Stroeks sprach zwar von „Mäuseschritten“, zeigte sich aber nach der Abstimmung erleichtert, dass letztlich doch „das richtige Zeichen“ an Frauen und Gesellschaft in Neuss und über die Stadtgrenzen hinaus gesendet wurde. Eine Einschätzung, die Sandra Maria Breuer, die zweite Frau unter lauter Männern in der Satzungskommission und am Sonntag im Saal, teilt: Mehr als 80 Prozent für die neue Satzung – notwendig war eine Zweidrittel-Mehrheit – seien mehr als ein Zittersieg.