Bürger-Schützen-Verein lädt am Sonntag zur Abstimmung ein Schützen in Neuss entscheiden über Mitgliedschaft von Frauen

Neuss · Welche Rolle spielen Frauen künftig im Neusser Bürger-Schützen-Verein? Am Sonntag soll die Entscheidung fallen. Schützenpräsident Martin Flecken und Ehrenpräsident Thomas Nickel werben für eine überarbeitete Satzung. Was Frauen künftig im Verein offen stehen soll – und was nicht.

13.06.2024 , 15:31 Uhr

Schützenpräsident Martin Flecken (rechts) und Ehrenpräsident Thomas Nickel werben für ein Ja zur veränderten Satzung des NBSV. Foto: Melanie Zanin/Melanie Zanin(MZ)

Von Frank Kirschstein Redaktionsleiter Neuß-Grevenbroicher Zeitung