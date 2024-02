Fehlende Orientierung am Bahnhof Kritik an Blindenwegführung in Neuss

Was für viele Neusser nur eine unscheinbare weiße Bodenplatte sein mag, ist für sehbehinderte und blinde Menschen von großer Bedeutung: Sie bieten ihnen eine gute Führung durch das belebte Treiben der Innenstadt. Auch im Hauptbahnhof sowie am Theodor-Heuss-Platz und der Karl-Arnold-Straße sind diese sogenannten Blindleitschienen zu finden – außer auf der Stichstraße in Richtung Furtherstraße, wie ein Bürger kritisiert. Auf dem Weg zu den Bussteigen Nummer fünf (Ecke Zufuhrstraße/Further Straße) und ein (unter der Eisenbahnbrücke in Richtung Stadt) fehlten die Leitsysteme gänzlich. „Auch mit Blick auf die kommende Landesgartenschau ist dies kein Willkommensgruß der Stadt Neuss“, kritisiert der Bürger. Doch der Stadt sind die Hände gebunden, wie die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Beschwerdeausschusses klarstellte.