Nordstadt in Neuss Bürgerversammlung zur Umgestaltung der Further Straße

Um die Bürgerschaft über die aktuellen Planungen für die Further Straße sowie über die Einordnung in den räumlichen Gesamtkontext zu informieren, lädt sie daher am 17. Januar ins Thomas-Morus-Haus, Adolfstraße 54, ein. Beginn ist um 17 Uhr. Interessierte bekommen Einblicke in den aktuellen Stand der Planung, in die Umsetzungsstände des Bauer-und Schaurte-Geländes sowie des Konzepts für das Bahnhofsumfeld. Zudem können und sollen sie über ein entsprechendes Beteiligungsformat eigene Ideen und Anregungen einbringen. Die Veranstaltung endet um 18.30 Uhr.