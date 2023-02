Erdbebenhilfe aus Neuss Neusser Bündnis startet Spendenaktion für Erdbebenopfer

In Neuss sind bis Freitag, 17. Februar, drei Annahmestellen besetzt, wo Sachspenden angenommen werden: die EAW-Akademie an der Borsigstraße in Norf, das Jugendzentrum InKult am Berghäuschensweg und der Offene Treff Barbaraviertel. Angenommen werden Isomatten, Schlafsäcke, Kleidung, haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel. Weil die Türkei keine gebrauchten Artikel ins Land lässt, kann nur Neuware akzeptiert werden. Mehr Infos zu Öffnungszeiten, benötigten Hilfsgütern und dem Spendenkonto unter www.neuss.de/erdbeben.